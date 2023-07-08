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Российский оккупант сдался в плен, едва завидя в небе беспилотник ВСУ

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  • 8.07.2023, 14:51
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Российский оккупант сдался в плен, едва завидя в небе беспилотник ВСУ

Россиянин из Ставрополя испугался украинского дрона больше, чем своих «заградотрядов».

Военнослужащие 8-го отдельного горно-штурмового батальона — подразделения в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады показали, как российский оккупант решил сдаться в плен, увидев в небе украинский дрон.

Соответствующее видео бойцы 8-го ОГШБ опубликовали в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

На видео сдавшийся в плен россиянин рассказал, что приехал воевать против украинцев из Ставрополя. Его зовут Козликин Евгений, родившийся в 1992 году. Проходил службу в подразделении «Шторм Z-4». По словам оккупанта, его сослуживцев угрожали расстрелять свои же, если они покинут позиции.

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