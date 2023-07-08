Украинский пограничник мастерски сбил дрон россиян в считанных метрах от позиций
- 8.07.2023, 20:08
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Боец использовал антидроновое ружье.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, на юге государства пограничник с позывным «Джокер» сбил очень опасный российский дрон - FPV, снаряженный боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета.
«Антидроновое ружье стало надежным оружием пограничника в борьбе с оккупантом. Приземление было настолько искусным, что дрон не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал и все это в считанных метрах от позиций охранников границы», - рассказали в ГПСУ.
Отмечается, что на счету «Джокера» это уже не первый дрон, который изменил запланированный курс.