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Украинский пограничник мастерски сбил дрон россиян в считанных метрах от позиций

  • 8.07.2023, 20:08
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Украинский пограничник мастерски сбил дрон россиян в считанных метрах от позиций

Боец использовал антидроновое ружье.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, на юге государства пограничник с позывным «Джокер» сбил очень опасный российский дрон - FPV, снаряженный боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета.

«Антидроновое ружье стало надежным оружием пограничника в борьбе с оккупантом. Приземление было настолько искусным, что дрон не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал и все это в считанных метрах от позиций охранников границы», - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что на счету «Джокера» это уже не первый дрон, который изменил запланированный курс.

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