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Легион «Свобода России» объявил новый рейд на территорию РФ

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  • 9.07.2023, 8:05
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Легион «Свобода России» объявил новый рейд на территорию РФ

На этот раз не в Шебекино.

Добровольцы легиона «Свобода России» проведут новый рейд на территорию Российской Федерации. Командир российских добровольцев Максимилиан Андронников («Цезарь») ожидает, что это произойдет примерно в течение ближайшего месяца.

Об этом он заявил в интервью Observer, дочерной газете The Guardian. Готовящуюся добровольцами операцию россиянин, сражающийся против оккупантов, назвал «еще одним сюрпризом».

«Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию», – сказал воин.

«Свобода России» проводила атаки на российской территории в мае и начале июня 2023 года. Добровольцы заняли пограничные села в Белгородской области, вступили в бой с ВС РФ и взяли в плен 10 российских солдат.

Недавний рейд в город Шебекино «Цезарь» охарактеризовал как «локальную рейд-разведывательную операцию». Он пошутил, что готов был предъявить документы на границе. «Пограничники убежали. Некому было показывать», – со смехом сказал он.

Андронников добавил, что сообщения Кремля о больших потерях среди его воинов – смешны и преувеличены.

«Трупы нарядили в украинскую форму и показали по телевидению. Наши выглядят иначе. Все это было тупой ложью», – подчеркнул доброволец.

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