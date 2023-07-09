СМИ: Путин выполнил один из ультиматумов Пригожина 9.07.2023, 8:36

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Российские «военкоры» сообщили об отстранении Герасимова от командования в Украине.

Президент России Владимир Путин продолжает хаотические метания, меняя командующих армией в Украине, которая медленно, но верно сдает позиции под натиском контрнаступления ВСУ, сообщает The Moscow Times.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, возглавивший украинскую кампанию в декабре прошлого года, отстранен от управления войсками, сообщают z-военкоры. 67-летний Герасимов, выпускник Казанского высшего танкового командного училища, формально сохраняет пост начальника Генерального штаба, но к решению вопросов на фронте «уже отношения не имеет», пишет «Рыбарь».

По его данным, фактическое руководство войсками сейчас осуществляет генерал-полковник Михаил Теплинский, который год назад занял пост командующего ВДВ, а в апреле стал заместителем командующего группировкой в Украине.

Информацию о том, что Теплинский де-факто руководит операцией вместо Герасимова, в субботу, 8 июля, подтвердил «Романов Лайт». По данным z-каналов, предлогом для масштабных чисток в ВС РФ стал мятеж ЧВК «Вагнер», после которого следователи и представители ФСО занялись как руководством органов военного управления, так и командирами отдельных частей.

Также стоит обратить внимание на то, что отставка Герасимова была одним из требований главы «вагнеровцев» Евгения Пригожина во время марша на Москву. Помимо этого, Пригожин настаивал на увольнении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

С начала войны Путин как минимум четырежды менял командующего брошенной на покорение Украины армией, причем, кто именно возглавлял вторжение в первые недели, так и осталось неясным, отмечали в ISW. Вероятно, российский президент хотел приписать себе заслуги «за драматическую победу, которую ждал», писали эксперты.

С апреля прошлого года российской группировкой руководил Александр Дворников, спустя два месяца его сменил Геннадий Жидко, который был уволен в октябре — вскоре после сдачи Харьковской области.

Назначенный на его место Сергей Суровикин, отметившийся массированными ракетными ударами по энергоинфраструктуре, продержался до января. Тогда на его место пришел Герасимов, которому теперь пришлось уступить место Теплинскому.

Всего же с февраля 2022 года по май 2023-го Путин сменил не менее 17 высокопоставленных командующих войсками, подсчитали ранее эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Путин четырежды сменил командующего Западным военным округом: сначала это был Александр Журавлев, в июне прошлого года его сменил Андрей Сычевой, спустя два месяца этот пост занял Роман Бердников. В октябре его сменил Сергей Кузовлев, который также продержался лишь два месяца: в конце декабря должность отдали Евгению Никифорову.

Командующего Восточным военным округом (ВВО) Путин менял трижды: в мае прошлого года в отставку был отправлен Александр Чайко, руководивший неудачной попыткой взять Киев. На его место пришел Геннадий Жидко, которого сменил Рустам Мурадов. Последний был уволен в марте после провального наступления на Угледар, где на минных полях были ликвидированы две элитные бригады морской пехоты.

Командующие Южным и Центральным военными округами, по подсчетам ISW, менялись дважды. Сейчас ЮВО руководит Сергей Кузовлев, а ЦВО — Андрей Мордвичев.

Метания Путина, который, не имея военного опыта, начал принимать прямое участие в военном планировании и одного за другим увольнял не приносивших победу генералов, «раскололи» и «дезорганизовали» командные структуры армии, писали эксперты ISW: в результате ее возможности проводить «целостную» кампанию оказались подорваны.

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