Обрушение Южного фронта: полковник ВСУ раскрыл смысл дерзкой операции 2 9.07.2023, 10:31

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Украинская армия уже прошла половину пути на ключевых направлениях.

Приоритетное движение ВСУ проходит на границе Донецкой и Запорожской областей. Об этом «24 каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

«Главная задача украинской армии сейчас – дойти до Старомлыновки. Там расположена основная линия обороны россиян. К тому же они считают, что преодолеть ее ВСУ не удастся, а потому за ней открывается оперативное пространство», — рассказал военный эксперт.

«Далее ВСУ могут двигаться в трех направлениях – на Бердянск, на Мариуполь или просто на Азовское побережье. Приблизительно за месяц наши войска прошли половину пути, а значит к концу июля, скорее всего, уже будут сформированы основные направления удара», — отметил Роман Свитан.

Россияне ждут удара по Крымскому мосту

«Оккупанты стянули десантные корабли в Керчь. Они хотят использовать их для перевозки легковых автомобилей с полуострова и на него. Очевидно, что они ждут удара по мосту. Основное средство, благодаря которому его можно разрушить – это подрыв», — заявил полковник ВСУ.

«К тому же взрывчатка в таком случае перевозится именно на автомобилях, двигающихся по мосту. Поэтому на нем и возникают пробки, потому что россияне проверяют каждое транспортное средство. Но десантные корабли не спасут ситуацию. Они помогут разгрузить сам мост на 2%», — считает Роман Свитан.

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