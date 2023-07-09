ВСУ взяли россиян в ловушку в нескольких местах под Бахмутом
- 9.07.2023, 10:49
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Генерал Сырский раскрыл подробности наступления на стратегическом участке.
Украинские воины преуспевают и продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Местами враг оказывается в ловушке.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Как пишет Сырский, на видео можно увидеть работу снайпера группы «Призрак» Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Военный ликвидировал врага одним выстрелом с 1200 метров.
Также наши воины приземлили один из враждебных БПЛА, охотившийся за военными во время работы снайпера.
Ситуация на Бахмутском направлении
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о том, что 6 июля украинским воинам удалось продвинуться на вышеупомянутом направлении более чем на километр. Также бойцы также имеют частичный успех в районе Клещеевки и закрепляются на достигнутых рубежах.