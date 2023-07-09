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ВСУ взяли россиян в ловушку в нескольких местах под Бахмутом

  • 9.07.2023, 10:49
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ВСУ взяли россиян в ловушку в нескольких местах под Бахмутом

Генерал Сырский раскрыл подробности наступления на стратегическом участке.

Украинские воины преуспевают и продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Местами враг оказывается в ловушке.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Как пишет Сырский, на видео можно увидеть работу снайпера группы «Призрак» Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Военный ликвидировал врага одним выстрелом с 1200 метров.

Также наши воины приземлили один из враждебных БПЛА, охотившийся за военными во время работы снайпера.

Ситуация на Бахмутском направлении

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о том, что 6 июля украинским воинам удалось продвинуться на вышеупомянутом направлении более чем на километр. Также бойцы также имеют частичный успех в районе Клещеевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

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