ВСУ взяли важный рубеж под Бахмутом 9.07.2023, 12:20

Украинская армия значительно продвинулась на южном фланге.

У Сил обороны Украины новые серьезные успехи на Бахмутском направлении. Идет продвижение на южном фланге.

Такой информацией поделился воин 24-й штурмовой бригады ВСУ «Айдар» с позывным Осман, передает dialog.ua.

«Сегодня имели успех, заняли важный рубеж. Немного позже будут еще хорошие новости… В самом селе (Клещеевке, что на юге от Бахмута - ред.) сейчас находиться нет смысла. Нужно подготовить базу к тому, чтобы одним днем выйти на высоту в направлении Опытного», - рассказал Осман.

Информацию об успехе утром 9 июля подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

«Бахмутское направление. Имеем успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке», - написал генерал-полковник.

Он также опубликовал кадры того, как на данном участке боец под позывным Альфа, который уничтожил врага выстрелом с расстояния в 1,2 км.

Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении подтверждает и ресурс DeepState. Согласно его карте, в «синюю» зону перешли почти 13 кв. км территории на южном фланге. То есть, оттуда выбиты российские оккупанты, ВСУ закрепляются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».