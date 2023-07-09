закрыть
9 июля 2023, воскресенье, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли важный рубеж под Бахмутом

  • 9.07.2023, 12:20
ВСУ взяли важный рубеж под Бахмутом

Украинская армия значительно продвинулась на южном фланге.

У Сил обороны Украины новые серьезные успехи на Бахмутском направлении. Идет продвижение на южном фланге.

Такой информацией поделился воин 24-й штурмовой бригады ВСУ «Айдар» с позывным Осман, передает dialog.ua.

«Сегодня имели успех, заняли важный рубеж. Немного позже будут еще хорошие новости… В самом селе (Клещеевке, что на юге от Бахмута - ред.) сейчас находиться нет смысла. Нужно подготовить базу к тому, чтобы одним днем выйти на высоту в направлении Опытного», - рассказал Осман.

Информацию об успехе утром 9 июля подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

«Бахмутское направление. Имеем успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке», - написал генерал-полковник.

Он также опубликовал кадры того, как на данном участке боец под позывным Альфа, который уничтожил врага выстрелом с расстояния в 1,2 км.

Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении подтверждает и ресурс DeepState. Согласно его карте, в «синюю» зону перешли почти 13 кв. км территории на южном фланге. То есть, оттуда выбиты российские оккупанты, ВСУ закрепляются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец