Над Крымским мостом прогремели мощные взрывы 3 9.07.2023, 12:49

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Оккупанты сообщают о ракетной атаке.

В оккупированном Крыму снова слышали звуки взрывов. Крымский предатель Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО в Керчи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета», - отмечает он.

Он традиционно уверяет, что «повреждений и пострадавших нет» и просит крымчан «соблюдать покой».

Позже российские телеграм-каналы сообщили, что «целью крылатой ракеты мог быть Крымский мост — его часть в районе Керчи».

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