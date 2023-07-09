Над Крымским мостом прогремели мощные взрывы

Над Крымским мостом прогремели мощные взрывы3
- 9.07.2023, 12:49
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Оккупанты сообщают о ракетной атаке.
В оккупированном Крыму снова слышали звуки взрывов. Крымский предатель Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО в Керчи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.
«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета», - отмечает он.
Он традиционно уверяет, что «повреждений и пострадавших нет» и просит крымчан «соблюдать покой».
Позже российские телеграм-каналы сообщили, что «целью крылатой ракеты мог быть Крымский мост — его часть в районе Керчи».