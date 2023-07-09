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Движение по Крымскому мосту остановлено в обе стороны

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  • 9.07.2023, 13:26
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Движение по Крымскому мосту остановлено в обе стороны

Новое видео и подробности ракетной атаки.

В воскресенье, 9 июля, в районе оккупированной Керчи раздался сильный взрыв. Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов поспешил заявить о работе ПВО, однако движение по Крымскому мосту, где часом ранее пронесся мощный смерч, было остановлено, передает «Апостроф».

Жители Керчи сообщили о серии взрывов. По данным оккупационных властей, в результате «бавовны» никто не пострадал.

Гауляйтер оккупированной Запорожской области Владимир Рогов также заявил, что Керченский мост был атакован ракетой ВСУ и закрыт в обе стороны.

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