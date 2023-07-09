Российский курорт Сочи ушел под воду 1 9.07.2023, 13:50

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Автомобили с улиц уносит стремительным потоком.

Около 10 автомобилей унесло потоком воды из-за сильного ливня в российском Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По данным спасателей, машины снесло на улице Ручей Видный.

В Хостинском районе подтопило несколько домов. В жилом многоквартирном доме на улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме по улице Шоссейная — цокольный. Местных жителей не стали эвакуировать. Сотрудники МЧС откачивают воду.

По словам мэра города Алексея Копайгородского, в другом доме по Кипарисовой улице вода достигла квартир первых этажей. 10 жителей дома переселили в пункт временного размещения. В Хостинском районе также пострадала дорожная инфраструктура, но общественный транспорт продолжает работу.

По предварительным данным местных властей и МЧС, в результате ливня погибших и пострадавших нет.

В ночь на 9 июля в Сочи выпало около 80 миллиметров осадков, сообщила местная администрация. Штормовое предупреждение действует в городе до конца дня 10 июля. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход из берегов и формирование смерчей над морем в районе Магри-Веселое.

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