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Украинские десантники уничтожили российскую САУ «Гиацинт-С»

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  • 9.07.2023, 16:27
  • 1,908
Украинские десантники уничтожили российскую САУ «Гиацинт-С»

Видео.

Десантники 79-й отдельной бригады уничтожили вражескую самоходную пушку 2С5 «Гиацинт-С».

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Сначала аэроразведка маруновых беретов обнаружила огневую позицию, где находилась артиллерийская установка противника. Затем в это место был скоординирован огонь артиллерии. Точным огнем с использованием высокоточных боеприпасов наши защитники уничтожили вражескую пушку», - говорят в командовании.

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