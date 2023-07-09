Украинские десантники уничтожили российскую САУ «Гиацинт-С» 1 9.07.2023, 16:27

1,908

Видео.

Десантники 79-й отдельной бригады уничтожили вражескую самоходную пушку 2С5 «Гиацинт-С».

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Сначала аэроразведка маруновых беретов обнаружила огневую позицию, где находилась артиллерийская установка противника. Затем в это место был скоординирован огонь артиллерии. Точным огнем с использованием высокоточных боеприпасов наши защитники уничтожили вражескую пушку», - говорят в командовании.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».