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Папа Римский Франциск объявил новых кардиналов

  • 9.07.2023, 20:23
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Папа Римский Франциск объявил новых кардиналов

Среди них двое связаны с Беларусью.

Папа Римский Франциск объявил новых кардиналов. Среди них – связанные с Беларусью Клаудио Гуджеротти и Агостино Маркетто. Об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

9 июля после воскресной молитвы «Regina Coeli» Папа Франциск объявил фамилии новых кардиналов и дату, когда они войдут в коллегию кардиналов. В списке два бывших нунция в Беларуси – архиепископы Клаудио Гуджеротти (Claudio Gugerotti) и Агостино Маркетто (Agostino Marchetto).

Архиепископ Маркетто был вторым посланником Святого Престола в Беларуси. Иерарх работал в Минске с 1994 по 1999 год Именно при этом нунции кардиналом был провозглашен Казимир Свёнтек.

Архиепископ Гуджеротти был нунцием в Беларуси с 2011 по 2015 годы. Он стал одним из наиболее известных католических иерархов в стране. Гуджеротти приходилось быть посланником Ватикана в Беларуси и после перевода на другие должности – в 2020 и 2023 годах.

Сообщается, что кардиналом также стал архиепископ Гжегож Рысь (Grzegorz Ryś), митрополит Лодзкий (Польша). Этот польский иерарх привержен белорусам и поддерживает белjрусскую католическую общину в своей архиепархии.

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