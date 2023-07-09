Сенцов получил на фронте контузию 1 9.07.2023, 21:09

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Режиссер защищает Украину в составе ВСУ.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который воюет на фронте, сообщил в Facebook, что получил контузию. Видео он опубликовал 9 июля.

«Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже», – сообщил режиссер в посте.

На видео он лежит после боя.

«Мы только что вышли из боя, те, кто остался. Выполнили свою задачу, взяли очень важный рубеж, чтобы могло продвигаться дальше наше контрнаступление», – сказал он.

Сенцов сообщил об осколочных ранениях троих бойцов в ближних боях.

«У меня контузия, походу. Но не тяжелая. Отлежусь и снова в строй», – рассказал военный.

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