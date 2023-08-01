В Беларуси стало на одну торговую сеть меньше 1 1.08.2023, 8:16

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У компании остался один павильон и объекты оптовой торговли.

В МАРТ нашли плюсы от экспансии российских торговых сетей на белорусский рынок. В ведомстве считают, что это способствует конкуренции на рынке и сдерживает цены. На фоне этого заявления «Зеркало» посмотрело, какова ситуация с белорусскими торговыми сетями. Так, в нашей стране стало меньше на одного ритейлера, который продавал продовольственные товары. У «Виталюра» не осталось ни одной подобной точки.

Торговые сети, принадлежащие «Евроторгу» насчитывают 1140 продовольственных магазинов. С марта этого года они выросли на 35 торговых точек.

«Евроопт» — 662, причем 10 открылись после нашего материала в марте этого года, хотя общее количество практически не изменилось. Следовательно, столько же магазинов за это время закрыли.

У сети «Хит!» открылось в этом году 20 новых точек. Всего же магазинов у сети насчитывается 383.

У «Добронома» насчитывается 943 магазина. Из них 51 носит это же название. 803 — это «Копеечка» и 89 — «Маяк». В этом году сети пополнились на 68 новых объектов.

Торговая сеть «Санта ритейл» расширилась до 307 магазинов. В этом году начали работать 37 объектов. Из открывшихся в прошлом году 67 магазинов продолжает работать 61.

У компании «Либретик» работает 108 продовольственных магазинов, объединенных сетью «Соседи». При этом 8 из них работают под названием «Умный выбор» и 44 — «Соседи экспресс».

«Юнифуд» владеет 40 магазинами сети АЛМИ, 14 — Zakrama и 3 — Spar. В этом году, по данным торгового реестра, у сети не открылось ни одного магазина (во всяком случае из тех, которые продолжают работать).

ГИППО «БелВиллесдена» с прошлого года остановился на 27 магазинах. Как и «Гринрозница» с торговой сетью Green, куда входит 26 таких объектов.

У «Белтаможсервиса» с начала года открылось 3 новых продовольственных магазина. В общей сложности их 52.

Сеть магазинов «Табак-инвест» в этом году пополнилась 2 продовольственными магазинами. Всего же их насчитывается 47.

В этом году окончательно исчезла торговая сеть «Виталюр». У компании остался один павильон и объекты оптовой торговли.

Государственный «Белкоопсоюз» насчитывает 3760 продовольственных магазинов. В этом году начали работать 34 из них.

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