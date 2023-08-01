Долги белорусов перед банками достигли исторического максимума 1.08.2023, 10:16

Задолженность по кредитам начала активно расти в прошлом году.

Белорусы установили новые рекорды по кредитам, приводит данные Нацбанк.

Как сообщается в статистическом бюллетене финансового регулятора, к 1 июля обязательства физлиц по банковским кредитам достигли Br18,227 млрд.

Это новый исторический рекорд. Предыдущий был поставлен месяц назад, но падающая ставка Нацбанка раскрутила маховик, и на кредитную иглу сели еще тысячи (а может и десятки тысяч) белорусов, пишет tochka.by.

Задолженность физлиц по кредитам начла активно расти в прошлом году. С начала года закредитованность белорусов выросла на 7,4%, а по сравнению с 1 июля 2022-го – на 11,7%.

Кредиты, неравномерный рост ВВП и инфляция

Наличие большого количества свободных денег позволяет банкам увеличивать не только объем потребительских кредитов (которые и так выросли на 19,6% за год, до более чем Br5,7 млрд), но и займов на строительство или приобретение жилья.

Напомним, что в первом полугодии отмечался ажиотаж на рынке недвижимости. И уровень «кредитных» сделок был высок, как никогда ранее.

Задолженность по жилищным кредитам на 1 июля составляла Br12,342 млрд. И это является новым историческим рекордом. Именно кредитование стало причиной бума на рынке жилой недвижимости.

За год задолженность по ипотеке выросла на 8,7%.

Специалисты, проанализировав состояние экономики страны по итогам первого полугодия 2023 года, подчеркнули: именно из-за кредитного бума (как населения, так и юрлиц) произошел перегрев экономики, грозящий взлетом инфляции.

Аналитики также рассказали, что скоро низкие ставки, являющиеся двигателем «заминированного» инфляцией роста ВВП, перестанут падать. Возможно это остановит рост закредитованности граждан, но пока конца ему не видно.

Этому способствует длительный профицит ликвидности в банковской системе, сохраняющийся с прошлого года.

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