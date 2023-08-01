Названы лучшие семиместные автомобили с пробегом
- 1.08.2023, 12:56
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Отлично подойдут для большой семьи.
Британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом. Все эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.
На рынке семейных автомобилей существует серьезная конкуренция. На выбор доступно множество моделей с семиместным салоном.
В рейтинге представлены лучшие семиместные минивэны и кроссоверы. Эти модели отлично подходят для большой семьи.
ТОП-10 лучших семиместных автомобилей с пробегом:
10. Seat Alhambra
Seat Alhambra приятно удивил экспертов своей управляемость. Также этот минивэн предлагает богатое оснащение и просторный интерьер.
Плюсы:
высокий уровень практичности;
есть мощные двигатели;
богатое оснащение.
Минусы:
высокий уровень вредных выбросов;
жесткая подвеска.
9. Ford S-Max
Ford S-Max предлагает приятную управляемость и практичный интерьер. Добавьте к этому семь посадочных мест и вы получите отличный семейный автомобиль.
Плюсы:
приятная управляемость;
комфортная подвеска;
богатое оснащение.
Минусы:
мало места на третьем ряду сидений;
некачественный интерьер;
большой расход топлива.
8. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq обладает стильным дизайном и богатым оснащением. Также этот кроссовер заметно роскошнее своих конкурентов.
Плюсы:
качественный интерьер;
отличные дизельные двигатели;
невысокая стоимость.
Минусы:
неприятная управляемость;
не самый практичный.
7. Citroën Berlingo
В Citroën Berlingo много внимания уделено внутреннему пространству. Это недорогой минивэн с высоким уровнем практичности.
Плюсы:
комфортная подвеска;
отличные бензиновые двигатели;
высокий уровень практичности.
Минусы:
неудобная информационно-развлекательная система;
небогатое оснащение;
неприятная управляемость.
6. Ford Galaxy
Ford Galaxy предлагает много пространства в салоне. Это очень практичный минивэн с вместительным багажником.
Плюсы:
практичный интерьер;
приятная управляемость;
множество комплектаций на выбор.
Минусы:
нет некоторых систем безопасности в базовой версии;
неудобная информационно-развлекательная система.
5. Volvo XC90
Volvo XC90 отличается высоким уровнем роскоши и безопасности. Этот автомобиль также предлагает просторный интерьер, в котором достаточно места для семи человек.
Плюсы:
роскошный интерьер;
высокий уровень практичности;
богатое оснащение.
Минусы:
неприятная управляемость;
плохая шумоизоляция;
не самый надежный.
4. Citroën Grand C4 SpaceTourer
Citroën Grand C4 SpaceTourer выделяется среди конкурентов своим футуристичным дизайном и богатым оснащением. По словам экспертов, это один из самых удобных минивэнов на рынке.
Плюсы:
просторный интерьер;
отличная обзорность;
богатое оснащение.
Минусы:
неприятная управляемость;
неудобная информационно-развлекательная система.
3. Volkswagen Touran
Volkswagen Touran предлагает просторный и практичный интерьер. Также этот минивэн обладает приятной управляемостью.
Плюсы:
просторный интерьер;
удобные сиденья;
приятная управляемость.
Минусы:
высокая стоимость;
небогатое оснащение;
высокий расход топлива;
низкий уровень надежности.
2. Audi Q7
Audi Q7 является очень роскошным и универсальным семейным автомобилем. Он отлично подходит для дальних поездок и отличается замечательным качеством сборки.
Плюсы:
есть мощные двигатели;
комфортная подвеска;
высокое качество сборки.
Минусы:
неприятная управляемость;
гибридные версии недоступны с интерьером на семь посадочных мест;
высокая стоимость эксплуатации.
1. Peugeot 5008
Peugeot 5008 предлагает высокий уровень практичности и обладает стильным дизайном. Также этот кроссовер отличается комфортным интерьером.
Плюсы:
высокий уровень практичности;
приятная управляемость;
удобные сиденья.
Минусы:
небогатое оснащение;
мало места над головой;
неудобная информационно-развлекательная система.