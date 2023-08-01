Названы лучшие семиместные автомобили с пробегом 1.08.2023, 12:56

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Отлично подойдут для большой семьи.

Британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом. Все эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.

На рынке семейных автомобилей существует серьезная конкуренция. На выбор доступно множество моделей с семиместным салоном.

В рейтинге представлены лучшие семиместные минивэны и кроссоверы. Эти модели отлично подходят для большой семьи.

ТОП-10 лучших семиместных автомобилей с пробегом:

10. Seat Alhambra

Seat Alhambra приятно удивил экспертов своей управляемость. Также этот минивэн предлагает богатое оснащение и просторный интерьер.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

есть мощные двигатели;

богатое оснащение.

Минусы:

высокий уровень вредных выбросов;

жесткая подвеска.

9. Ford S-Max

Ford S-Max предлагает приятную управляемость и практичный интерьер. Добавьте к этому семь посадочных мест и вы получите отличный семейный автомобиль.

Плюсы:

приятная управляемость;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

мало места на третьем ряду сидений;

некачественный интерьер;

большой расход топлива.

8. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq обладает стильным дизайном и богатым оснащением. Также этот кроссовер заметно роскошнее своих конкурентов.

Плюсы:

качественный интерьер;

отличные дизельные двигатели;

невысокая стоимость.

Минусы:

неприятная управляемость;

не самый практичный.

7. Citroën Berlingo

В Citroën Berlingo много внимания уделено внутреннему пространству. Это недорогой минивэн с высоким уровнем практичности.

Плюсы:

комфортная подвеска;

отличные бензиновые двигатели;

высокий уровень практичности.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

небогатое оснащение;

неприятная управляемость.

6. Ford Galaxy

Ford Galaxy предлагает много пространства в салоне. Это очень практичный минивэн с вместительным багажником.

Плюсы:

практичный интерьер;

приятная управляемость;

множество комплектаций на выбор.

Минусы:

нет некоторых систем безопасности в базовой версии;

неудобная информационно-развлекательная система.

5. Volvo XC90

Volvo XC90 отличается высоким уровнем роскоши и безопасности. Этот автомобиль также предлагает просторный интерьер, в котором достаточно места для семи человек.

Плюсы:

роскошный интерьер;

высокий уровень практичности;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

плохая шумоизоляция;

не самый надежный.

4. Citroën Grand C4 SpaceTourer

Citroën Grand C4 SpaceTourer выделяется среди конкурентов своим футуристичным дизайном и богатым оснащением. По словам экспертов, это один из самых удобных минивэнов на рынке.

Плюсы:

просторный интерьер;

отличная обзорность;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система.

3. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran предлагает просторный и практичный интерьер. Также этот минивэн обладает приятной управляемостью.

Плюсы:

просторный интерьер;

удобные сиденья;

приятная управляемость.

Минусы:

высокая стоимость;

небогатое оснащение;

высокий расход топлива;

низкий уровень надежности.

2. Audi Q7

Audi Q7 является очень роскошным и универсальным семейным автомобилем. Он отлично подходит для дальних поездок и отличается замечательным качеством сборки.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

комфортная подвеска;

высокое качество сборки.

Минусы:

неприятная управляемость;

гибридные версии недоступны с интерьером на семь посадочных мест;

высокая стоимость эксплуатации.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 предлагает высокий уровень практичности и обладает стильным дизайном. Также этот кроссовер отличается комфортным интерьером.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

приятная управляемость;

удобные сиденья.

Минусы:

небогатое оснащение;

мало места над головой;

неудобная информационно-развлекательная система.

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