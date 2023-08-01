ВЧК-ОГПУ: Удар дронов по министерской башне в Москве отличался от предыдущего
- 1.08.2023, 13:00
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Взрывчатки было намного больше.
Беспилотники атаковали правительственный квартал Москвы.
Повреждена та же башня, что и в прошлый раз.
Однако Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что атака БПЛА отличалась от предыдущей.
«Проход в министерскую башню Москва-Сити закрыт. На месте по-прежнему все оцеплено и продолжают работать спецслужбы. Судя по повреждениям БПЛА, который прилетел сегодня утром имел на борту вдвое больше взрывчатки, чем дроны, прилетевшие в прошлый раз», — написал Telegram-канал.