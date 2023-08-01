На белорусско-литовской границе задержали белоруса с дроном 3 1.08.2023, 16:53

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Подробности.

Госпогранкомитет заявляет о пресечении нарушения границы с применением беспилотника.

Как сообщает ГПК, 31 июля уроженец Гродно прибыл в Вороновский район на автомобиле для запуска беспилотника на территорию Литвы. Пограничники задержали оператора и дрон.

На месте задержания обнаружены комплектующие к летательному аппарату, а также технические средства связи и приборы наблюдения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что беспилотники часто используются контрабандистами для переброски в Литву сигарет. За последние две недели литовские пограничники сообщали о двух таких случаях. 20 июля дрон с сигаретами нашли в Швенченском районе в 3,6 км от белорусской границы. В ночь на 25 июля литовские пограничники приземлили еще один беспилотник.

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