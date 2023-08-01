В оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв

В оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв3
- 1.08.2023, 18:27
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Взрыв слышали даже жители Бахчисарая.
Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 1 августа, местные жители услышали взрыв. Его причины пока неизвестны.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
Как отмечают в сети, взрыв в Севастополе слышали даже жители Бахчисарая, который находится примерно в 30 километрах.
Также с Бахчисарайского водохранилища виден «гриб» из дыма в стороне Севастополя.
Местные жители сообщают о «прилете» в районе поселка Сахарная Головка, который находится в Севастополе. Он якобы был возле Севастопольской ТЭЦ.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!