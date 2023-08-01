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В оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв

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  • 1.08.2023, 18:27
  • 6,592
В оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв

Взрыв слышали даже жители Бахчисарая.

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 1 августа, местные жители услышали взрыв. Его причины пока неизвестны.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Как отмечают в сети, взрыв в Севастополе слышали даже жители Бахчисарая, который находится примерно в 30 километрах.

Также с Бахчисарайского водохранилища виден «гриб» из дыма в стороне Севастополя.

Местные жители сообщают о «прилете» в районе поселка Сахарная Головка, который находится в Севастополе. Он якобы был возле Севастопольской ТЭЦ.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

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