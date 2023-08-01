Первая европейская страна полностью остановила работу посольства в Москве 1 1.08.2023, 19:54

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Дипмиссия также представляла эту страну в отношениях с Беларусью.

Исландия заморозила работу посольства в Москве с 1 августа. В Министерстве иностранных дел объяснили, что отношения с Россией упали до исторического минимума, поэтому деятельность дипмиссии более не оправдана.

Одновременно в ведомстве подчеркнули, что данное решение «не является разрывом дипломатических отношений, и как только позволят условия», Исландия «в приоритетном порядке» возобновит работу посольства.

Со здания в Хлебном переулке уже сняли флаг Исландии, также были демонтированы все таблички, которые указывали на расположение диппредставительства, пишет ТАСС.

Объявление о планах закрыть посольство было сделано 9 июня. В Исландии отмечали, что торговые, культурные и политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. «Нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой внешнеполитической службе Исландии содержать посольство в России», — заявила тогда глава МИД Тордис Гильфадоттир.

Также Исландия потребовала от России «сократить масштабы деятельности в Рейкьявике» и понизить статус диппредставительства. После этого Москва пригрозила «неизбежной ответной реакцией».

Исландия стала первой европейской страной, которая остановила работу посольства в России. Дипмиссия в Москве также представляла республику в отношениях с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Отныне представительство будет осуществляться министерством иностранных дел Исландии в Рейкьявике.

В то же время 1 августа республика объявила об увеличении присутствия в Украине. У Исландии нет посольства в Киеве, поэтому дипломаты будут использовать помещения диппредставительства Литвы в украинской столице.

«Литва — один из самых близких друзей Исландии на международной арене. Для нас большая честь получить предложение о сотрудничестве. <…> Мы ожидаем, что в обозримом будущем наши отношения с Украиной будут укрепляться, и поскольку в настоящее время у нас нет планов по открытию посольства в Киеве, это сотрудничество является прекрасной отправной точкой», — заявили в МИД Исландии.

Всего у республики 18 посольств по всему миру. В России Исландия открыла представительство в 1944 году, но закрывала его в последние годы правления Иосифа Сталина — в 1951–1953 годах. При этом у Советского Союза не было посла в Рейкьявике с 1948 по 1954 год.

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