Крупнейший мегапроект «Газпрома» за $40 млрд отложили 1.08.2023, 20:06

Из-за санкций.

Крупнейший мегапроект «Газпрома» — строительство газохимического комплекса под Санкт-Петербургом — пал жертвой западных санкций и «бойкота» иностранных партнеров.

Запуск завода в Усть-Луге, на котором планировали перерабатывать 45 млрд кубометров газа ежегодно, выпуская 13 млн тонн СПГ и 3 млн тонн полиэтилена, откладывается как минимум на два года, сообщил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проект стоимостью $40 млрд, из которых почти $10 млрд выделило государство через Внешэкономбанк, лишился ключевого партнера в лице немецкого концерна Linde, с которым был заключен контракт на проектирование и строительство комплекса.

Несмотря на это, проект будет реализован, заявил Дрозденко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. «Единственное что, срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока сдвижка называется в два года», — сказал он, добавив, что это «абсолютно нормально» с учетом условий, в которых оказалась страна.

По словам Дрозденко, Linde, прекратившая проекты в России после начала войны с Украиной, поступила «не по-партнерски». «Сегодня активно работают инвесторы по иным рынкам, по замещению технологий, и это получается. <…> Появились партнеры, которые гарантировали предоставление определенных узких моментов в технологии, которые были критичны с уходом Linde», — сказал губернатор.

Новых партнеров «Газпрома» он не назвал, уточнив, что «не может разглашать подробности» (цитаты по «Интерфаксу»).

Изначально комплекс в Усть-Луге, который задумывался как один из крупнейших в мире, а в части производства СПГ — самым мощным в Северо-Западной Европе, планировали запустить в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. Вторую очередь завода планировали запустить в конце 2024 года.

«Русхимальянс» — оператор проекта, который был создан «Газпромом» и «Русгаздобычей» (в прошлом принадлежала структурам миллиардера Аркадия Ротенберга), — мнициировал международное арбитражное разбирательство из-за ухода Linde, а российский суд арестовал активы немецкой компании на 35 млрд рублей.

В июле «Русхимальянс» через суд потребовал арестовать российские активы Deutsche Bank. Холдинг добивается взыскания с немецкого банка банковских гарантий на сумму 239 млн евро, включая неустойку за выплаты.

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