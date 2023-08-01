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Зеленский о закрытом докладе Буданова: Оккупанты почувствуют последствия

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  • 1.08.2023, 22:16
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Зеленский о закрытом докладе Буданова: Оккупанты почувствуют последствия

Президент Украины заслушал доклады силовиков и военных.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 августа, заслушал закрытый доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

«Был отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова», - сказал президент.

Он не привел детальной информации относительно этого доклада. По его словам, оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы.

«Серьезно почувствуют», - добавил президент Украины.

Сегодня утром Зеленский заслушал доклады силовиков и военных.

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