Зеленский о закрытом докладе Буданова: Оккупанты почувствуют последствия

Зеленский о закрытом докладе Буданова: Оккупанты почувствуют последствия3
- 1.08.2023, 22:16
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Президент Украины заслушал доклады силовиков и военных.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 августа, заслушал закрытый доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.
«Был отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова», - сказал президент.
Он не привел детальной информации относительно этого доклада. По его словам, оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы.
«Серьезно почувствуют», - добавил президент Украины.
Сегодня утром Зеленский заслушал доклады силовиков и военных.