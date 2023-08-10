Москва экстренно закрыла небо после взрывов в Домодедово
- 10.08.2023, 7:55
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Самолетам дано указание не садиться, на авиалиниях царит коллапс.
В ночь на 10 августа в Домодедово (Московская область, РФ) прогремела серия взрывов, после чего начался сильный пожар.
СМИ сообщают, что сразу в двух аэропортах Москвы Домодедово и Внуково объявлен режим «Ковер», а небо над ними закрыто, передает dialog.ua.
Якобы все самолеты, которые должны были совершать посадку в перечисленных аэропортах, берут свой курс на Шереметьево или даже летят в Санкт-Петербург.
В Сети появились не только новости о взрывах и его последствиях, но и видео с места ЧП.
Спустя некоторое время пропагандисты стали заявлять, что причиной взрыва стала «неисправность в одном из баллонов с газом», который находился на территории автосервиса.
Площадь пожара охватила территорию в тысячу кв м2.
При этом один из российских пабликов утверждает, что информацию о взрыве на автосервисе якобы подтвердили местные жители, проживающие рядом.
Мэр Москвы Собянин в ночь на 10 августа сообщал и двух беспилотниках, которые были замечены в районе столицы РФ. С его же слов, система российской ПВО якобы сумела на подлете к Москве уничтожить оба дрона: один в районе Калужской области, а второй в районе ЦКАД.
ЧП якобы произошло в 4:00, а значит либо беспилотников было намного больше, чем говорит градоначальник Москвы, либо российская ПВО снова отработала по своим же объектам инфраструктуры.