В Крыму раздались взрывы: дроны атаковали Севастополь

В Крыму раздались взрывы: дроны атаковали Севастополь2
- 10.08.2023, 8:10
- 8,372
Оккупационные «власти» сообщили о массированном налете.
Во временно оккупированном Крыму сегодня, 10 августа, ночью прогремели взрывы. Российские захватчики утверждают что беспилотники атаковали Севастополь, передает УНИАН.
Как сообщает Минобороны России в Telegram, взрывы были слышны в Сакском районе полуострова.
Традиционно, оккупационные власти РФ в Крыму заявляют, что средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА вблизи Севастополя. Еще 9 дронов якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.
Минобороны РФ пишет, что разрушений или пострадавших нет.
Как сообщал сайт Charter97.org, 9 августа на территории полуострова также раздавались взрывы. В частности, было зафиксировано задымление в районе Севастопольской бухты.