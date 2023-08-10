В Крыму раздались взрывы: дроны атаковали Севастополь 2 10.08.2023, 8:10

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Оккупационные «власти» сообщили о массированном налете.

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 10 августа, ночью прогремели взрывы. Российские захватчики утверждают что беспилотники атаковали Севастополь, передает УНИАН.

Как сообщает Минобороны России в Telegram, взрывы были слышны в Сакском районе полуострова.

Традиционно, оккупационные власти РФ в Крыму заявляют, что средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА вблизи Севастополя. Еще 9 дронов якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Минобороны РФ пишет, что разрушений или пострадавших нет.

Как сообщал сайт Charter97.org, 9 августа на территории полуострова также раздавались взрывы. В частности, было зафиксировано задымление в районе Севастопольской бухты.

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