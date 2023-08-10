ISW: Пригожин «кинул» Путина, «вагнеровцы» возвращаются из Беларуси в РФ 3 10.08.2023, 8:16

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Евгений Пригожин

Назад отправляется первая партия наемников в количестве от 500 до 600 человек.

Боевики ЧВК «Вагнера» могут уехать из Беларуси обратно в Россию. Вероятное начало этого процесса может свидетельствовать о нарушении договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным.

Как сообщается в отчете ISW, неназванный источник в российском правительстве утверждает, что боевики ЧВК проводят первый этап вывода из Беларуси. Сейчас они якобы перебрасывают от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Второй этап должен начаться после 13 августа.

Отмечается, что «вагнеровцы» могут покинуть Беларусь из-за отказа Лукашенко их финансировать, когда оказалось, что Россия не будет компенсировать их заработную плату, как ожидалось. При этом небольшая группа инструкторов ЧВК останется в РБ для обучения белорусских военных.

Пока аналитики ISW не наблюдали визуальных свидетельств ухода сил «Вагнера» из Беларуси. По данным источников, боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа «срочно» ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы.

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