СМИ: Московские аэропорты Внуково и Домодедово парализованы из-за атаки дронов 10.08.2023, 9:15

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В общей сложности отменен прилет почти 30 рейсов.

Московские аэропорты Внуково и Домодедово ограничили прием и отправку рейсов в ночь на 10 августа из-за очередной атаки дронов на столицу РФ, сообщает The Moscow Times.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 2.43 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <…> С 5.15 часов ограничения на полеты сняты», — заявили во Внуково (цитата по «РИА Новости»).

Об аналогичных мерах сообщили в Домодедово. «В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Ограничения действовали с 2.59 до 5.15», — уточнили там.

В общей сложности в двух аэропортах был задержан прилет почти 30 рейсов. Согласно онлайн-табло, в Домодедово отложили посадку 20 рейсов, а во Внуково — 9. Также во Внуково задержали вылет трех рейсов. Прибывающие самолеты были перенаправлены в другие авиагавани.

В аэропорту Внуково около 02.30 ввели в действие план «Ковер», который объявляют при обнаружении неизвестных или опасных объектов в небе, написал телеграм-канал Baza.

Два ударных дрона, летящих в сторону Москвы, были сбиты около четырех часов утра силами ПВО, сообщил ранее мэр столицы РФ Сергей Собянин. По его данным, один беспилотник был ликвидирован в Калужской области, а другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Как позднее уточнило Минобороны, один дрон был уничтожен в небе над Малоярославским районом Калужской области, а второй — над Одинцовским районом Подмосковья. Также два дрона были поражены рядом с Севастополем, а еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет, отметили в ведомстве.

Накануне ночью Собянин заявил о попытке двух беспилотников атаковать Москву. Оба были сбиты ПВО: один рядом с Домодедово, а второй — с Минским шоссе. Предыдущая атака произошла утром 6 августа, когда один дрон упал в Подольском районе Подмосковья. Тогда Внуково также сообщал, что временно прекращает прием и отправку самолетов «по независящим от аэропорта причинам».

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