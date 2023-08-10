Якутский «мобик» внезапно «прозрел» и пожаловался на командование РФ 10.08.2023, 15:41

Видео с ноющим оккупантом разлетелось по Сети.

Российский оккупант пожаловался на огромные потери путинской армии в Украине. По его словам, убитые и раненные захватчики лежат на поле боя и их никто даже не собирается эвакуировать.

Также военный преступник заявил, что артиллерия армии РФ не работает. Как сообщает «Обозреватель», видео с ноющим оккупантом опубликовал в Telegram журналист Константин Андриюк.

Оккупант-якут пожаловался, что его мобилизовали на войну против Украины в сентябре 2022 года и с тех пор ни разу не отправляли в отпуск. При этом заявил, что командование закинуло группу захватчиков в лесополосу, часть из которых уже ликвидировали украинские военные с помощью кассетных боеприпасов.

Захватчик заявил, что убитых и раненных командование не собирается эвакуировать, а также пожаловался на отсутствие поддержки артиллерийского огня.

«Я мобилизованный с республики Якутия, нахожусь здесь с сентября 2022 года. В отпуска нас не отправляют, нас закинули в такую лесополосу, ложат нас кассетами с утра до вечера. Тут ребята двухсотые, трехсотые лежат, всем нас**ть на них. Артиллерия наша не работает, нас не прикрывают, нам не помогают. Ребята тут лежат двухсотые, трехсотые, нас не эвакуируют. Надо уже менять или что-то предпринимать», – жалуется оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».