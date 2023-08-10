ВСУ пробивают оборону РФ в направлении Мелитополя 10.08.2023, 17:50

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Идет постепенное освобождение территорий.

Вооруженные силы Украины продолжают эффективно работать в направлении Мелитополя Запорожской области, пишет «Главред». Воины уничтожают силы и средства войск агрессора России и постепенно освобождают территории. Враг пытается контратаковать на некоторых участках фронта – там украинские войска держат оборону и отбивают атаки. Об этом заявил заместитель командующего ОСУВ Таврия по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают освобождать оккупированные российскими войсками территории.

«На нашем направлении продолжается напряженная работа по освобождению территории от оккупантов. Наши воины продолжают уничтожать живую силу противника и его технику», - отметил Кузьмин.

Также он сказал, что за прошедшие 24 часа враг потерял около 300 военных. Большинство из них ранено. Сокрушено 4 танка, 6 боевых машин и несколько единиц автомобильной техники оккупантов.

Кроме того, представитель ВСУ прокомментировал сведения о попытках вражеских войск наступать южнее Новоданиловки Запорожской области.

«Противник пытается постоянно контратаковать, пытается наступать. Однако наши воины держат оборону и на направлениях наступления продолжают уверенно двигаться вперед», - подчеркнул Сергей Кузьмин.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал о результатах контрнаступления ВСУ. По словам украинского гаранта, войска сталкиваются со сложностями в ходе проведения операции, но оккупанты России демонстрируют страх.

Как полагает военный эксперт Том Купер, контрнаступление ВСУ отстает от графика, поскольку Украина вынуждена была сменить модель своей военной операции. Первоначальный план пересмотрен из-за того, что западный мир не дал достаточного количества вооружений.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что у ВСУ есть прогресс на фронте, однако контрнаступательная операция идет сложно. Украинская армия пытается продвигаться вперед.

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