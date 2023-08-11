Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: ракеты Taurus станут страшным сном для России 2 11.08.2023, 9:56

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Что известно об оружии, которое Германия готовится передать Украине.

Переданные Великобританией и Францией дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG изменили ситуацию в оккупированном Крыму и других территориях, которые Россия больше не может считать тылом. Сегодня Украине нужно закрепить успех. Для этого нужны американские ATACMS и немецкие ракеты Taurus.

О возможной передаче Украине немецких ракет Taurus говорят с конца весны 2023 года. Сначала это были осторожные предположения в печати, впоследствии Бундесвер подтвердил, что Украина действительно направила такой запрос, но дело за политиками. «24 канал» проанализировал лучшие характеристики ракет Taurus.

Что известно о передаче Украине ракет Taurus

Публикации в СМИ активизировали дискуссию в Германии о предоставлении этого оружия Украине. В августе немецкие политики уже говорят о такой необходимости публично, а в Бундестаге готовится голосование по поводу согласия на передачу Taurus Украине.

7 августа постоянный представитель Украины в НАТО Егор Черняев сообщил обнадеживающие новости – якобы «ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса по передаче ракет Taurus Украине». Таким образом, в ближайшее время перед канцлером Шольцем и министром обороны Писториусом может возникнуть необходимость проявить решительность. В Украине очень надеются, что проблем с этим не будет, ведь немецкие «квадратные ракеты» очень нужны на фронте.

Что-то похожее мы видели и с историей о Storm Shadow – сначала британцы сообщили о перспективе предоставления таких ракет, а уже в тот же день что-то невероятно «штормовое» и «затененное» прилетело на объекты окупантов в тыловом для них Луганске. А потом снова. И еще несколько раз. Сегодня британские ракеты Storm Shadow и их французские собратья эффективно работают по крымской логистике россиян, чего желаем и Taurus.

Таким образом, появление ракет Taurus на фронте и их обломков на объектах оккупантов, может, и будет сюрпризом, однако, не слишком странным. Возможно, ракеты Taurus станут частью нового пакета помощи для ВСУ от Германии на 2,7 миллиарда евро.

Впрочем, одно известно точно – если между Storm Shadow и Taurus возникнет конкуренция за право уничтожить Керченский мост, техническое преимущество будет на стороне немецко-шведской разработки, которая для этого и была создана.

Ответную информацию озвучили журналисты 10 августа. Они констатировали, что усиливается давление на правительство в Берлине. Правящая партия Германии настаивает, чтобы Украина отправила ракеты Taurus, ведь они необходимы на поле боя.

Правда, не слишком торопится с соответствующим решением глава Минобороны Германии Борис Писториус. По его словам, передача этих ракет – не приоритет для ФРГ.

Между тем, аналитики издания T-Online считают, что соответствующее решение оттягивать вечно не удастся. Так что рано или поздно, но ВСУ получат этот тип ракет.

«Решение, кажется, неизбежно. Как можно услышать в кругах СДПГ (правящей Социал-демократической партии Германии – 24 Канал), федеральное правительство хочет объявить о поставке в Украину крылатых ракет Taurus в скором времени», – говорится в сообщении.

Отметим, что «зеленый свет» на отправку Taurus Украине, рассказывают в СМИ, дали также Воздушные силы Германии.

Крылатая ракета TAURUS KEPD 350/150 – характеристики

разработка – Daimler-Benz Aerospace AG (Германия) и Saab Bofors Dynamics AB (Швеция),

класс – воздух–земля

носители – Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen

носитель в Украине – неизвестно

двигатель – турбореактивный

система управления – комбинированная (инерционная, по контуру рельефа местности, электронно-оптическая корреляционная, тепловизионная головка самонаведения)

длина – 5100 миллиметров;

ширина – 1080 миллиметров;

размах крыла – 2064 миллиметра;

масса с топливом – 1360 килограммов;

масса боевой части – 481 килограмм;

максимальная дальность – 500 километров;

скорость полета – 0,6-0,95 маха (до 1163 километров в час).

Кстати говоря, по предварительным данным, нынешняя рыночная стоимость одной ракеты Taurus составляет около 1,2 миллиона долларов.

Что известно о конструкции ракеты

Taurus даже визуально похожа на Storm Shadow. Она состоит из корпуса, над которым расположено раскрывающееся крыло и хвостового оперения с элементами управления. Корпус прямоугольного сечения выполнен с использованием композитных материалов без острых кромок в местах сопряжения.

Корпус ракеты покрыт радиопоглощающим материалом, который снижает излучение и препятствует радиолокационному обнаружению врагом.

Почему все в восторге от Taurus?

Эксперты-оружейники говорят, что немецко-шведские крылатые ракеты воздушного базирования Taurus (полное название KEPD-150/350 TAURUS – Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) – это практически аналог британо-французской разработки Storm Shadow/SCALP-EG, однако, в отличие от нее, имеет лишь один вариант дальности – более 500 км.

«Есть разные модификации этой ракеты. Бетонобойная, в которой сначала взрывается первая часть, а затем – вторая. Она помогает пробивать укрепленные бункеры, командные пункты, склады боеприпасов. Имеется с уменьшенным объемом боеголовки, что увеличивает дальность полета. В общем Taurus – очень мощное дальнобойное оружие», – военный эксперт Павел Нарожный в комментарии «24 каналу» объясняет, почему ракета Taurus такая мощная.

Слова о поражении бункеров сразу вызвали улыбку и аллюзии по поводу самого известного любителя бункеров современности – президента России Путина. Впрочем, у Taurus есть и другие достоинства.

Обратите внимание! Разработка ракеты Taurus началась в 90-е годы. За основу взят выносной дозатор кассетной авиационной бомбы DWS 39 (дальность полета около 8 километров, 24 осколочных и кумулятивных боеприпасов).

Первоначально это была частная инициатива оружейных подразделений концернов Daimler-Benz и Saab Bofors, впрочем, впоследствии проектом заинтересовался Бундесвер. Серийное производство Taurus началось в 2000 году.

Радиус действия в 500 километров – очень весомый аргумент для ВСУ, ведь позволяет наносить мощные и точные удары с безопасных дистанций вне зоны поражения российского ПВО. Это реальный повод переживать для россиян. Но даже не это главное, ведь Taurus – это настоящее произведение искусства и реальное олицетворение штампа «современное оружие».

Taurus имеет особенно мощную проникающую боевую часть MEPHISTO. Ее можно запрограммировать на подрыв даже на конкретном этаже здания. Ракета нашпигована стелс-технологиями, которые делают ее незаметными для вражеских систем ПРО, позволяют лететь без поддержки GPS и систем спутникового наведения.

Фактически, это автономная система, которая может лететь на разных высотах, реагировать на изменения рельефа и быть очень неприятной для ПВО.

Справочно! Также нужно упомянуть и о нейминге, ведь Taurus – это тавр или бык, а еще – название древних племен, населявших Крым, античные авторы называли Крым Тавридой.

Позже это название подхватили россияне, захватившие полуостров в конце 18 века. Таким образом, здесь есть определенный символизм и связь между целью и средствами, ведь россияне снова оккупировали полуостров и превратили его в военную базу. И кто лучше справится с этой проблемой, как не ракеты дальностью в 500 километров с почти «родным» названием.

Какие бывают разновидности Taurus

Крылатые ракеты Taurus – это целая семья. Ракеты отличаются базированием и начинкой боевой части.

TAURUS KEPD 350 – базовая модель, с тандемной бетонобойной боевой частью (ТББЧ) MEPHISTO массой 481 килограмма;

TAURUS CL (Container Launched) — запускаемая модификация с наземных и морских мобильных носителей;

TAURUS T – модификация, адаптированная для сброса с военно-транспортных самолетов, таких как C-130 Hercules или Airbus A400M;

TAURUS HPM (High Power Microwave) – вариант для временного выведения из строя информационных систем противника и его источников энергии. Для этого эта модификация использует уникальную БЧ, вызывающую указанный эффект в электронных системах;

TAURUS M – вариант с многозарядной боевой частью для поражения малоразмерных целей противника (средства ПВО, пусковые установки, командные пункты).

Вопросы носителей и количества

Быстрая адаптация Storm Shadow к украинским самолетам не стала проблемой. Так же не должно быть проблем с Taurus. Носителем этих ракет может быть самолет Су-24М. По крайней мере, такое предположение делают германские СМИ. Как будет на самом деле – узнаем позже.

Сейчас известно об ограниченном количестве боеспособных дальнобойных крылатых ракет Taurus KEPD 350. В общей сложности их было изготовлено около 600 (столько заказывал Бундесвер в начале 2000-х).

Считается, что в статусе «пригодных для передачи» есть 150 ракет. Как на самом деле – неизвестно, однако, можно предположить, что это вопрос желания и времени.

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Также известно, что Германия производила эти ракеты на экспорт, в частности для Испании и Южной Кореи.

Фактом сотрудничества с последними заинтересовались и эксперты по Defence Express, которые указывают на плодотворное сотрудничество немцев и корейцев и говорят о потенциале аналогичного сотрудничества немецких и украинских специалистов, а именно о производстве крылатых ракет Taurus непосредственно в Украине.

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