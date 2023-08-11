Как зарядить ноутбук, если зарядного нет рядом 2 11.08.2023, 11:53

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Есть несколько способов.

У всех были ситуации, когда вы выполняете важное задание или просто смотрели любимый сериал, а у вас выплывает оповещение о низком заряде, все бы ничего, но если вы забыли зарядное устройство дома?

Паника начинается, когда вы понимаете, что вы не сохранили работу, или у вас горят дедлайны, но не волнуйтесь, есть несколько альтернативных способов зарядить ноутбук без обычного зарядного устройства, пишет nv.ua.

Повербанк

Один из самых простых способов заряжать ноутбук — использовать портативный аккумулятор. Все, что вам нужно сделать, это подключить повербанк к ноутбуку.

Скорее всего повербанка хватит, чтобы зарядить батарею ноутбука лишь один или два раза, особенно если вы заряжаете более мощный ноутбук. Важно не забывать подключать его к розетке и пополнять заряд.

Зарядка USB Type-C

Если ваш ноутбук поддерживает зарядку USB Type-C, это очень удобный резервный вариант. Многие современные устройства, от смартфонов до планшетов, используют USB Type-C для зарядки. Благодаря новой конструкции USB Type C позволяет увеличить скорость обмена между устройствами до 40 Гбит/сек.

Просто подключите свой ноутбук к устройству с зарядным устройством USB Type-C, например зарядного устройства для телефона или даже другого ноутбука.

Автомобильное зарядное устройство

Если вы в дороге, и ваш ноутбук не работает, автомобильное зарядное устройство может стать спасением.

Использовать его для зарядки ноутбука достаточно просто.

Адаптер питания(разъем USB Type-A на одном конце, разъем USB-C на другом конце) идеально подходит для использования в автомобиле, ведь многие новые авто имеют USB-порты, к которым можно подключить гаджет.

Но помните, не стоит оставлять свой ноутбук без присмотра в транспортном средстве. Это может сделать его более уязвимым к краже или повреждению из-за перегрева.

Зарядка от другого ноутбука

Некоторые ноутбуки позволяют «совместно использовать питание», когда вы можете использовать один ноутбук для зарядки другого. Это особенно распространено среди ноутбуков с портами USB Type-C.

Проверьте, есть ли в вашем ноутбуке эта функция, и используйте кабель USB Type-C, чтобы распределить питание между устройствами. На Android вам может потребоваться включить эту функцию в настройках.

Убедитесь в совместимости, чтобы не повредить ноутбук или аккумулятор, ведь использование других методов зарядки может быть опасным.

Официальное зарядное устройство или его замена, одобренная производителем является лучшим способом безопасного питания вашего ноутбука при любых сценариях.

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