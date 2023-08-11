Украинская армия заходит в Работино 11.08.2023, 12:13

1,460

Россиян вытесняют из Запорожской области.

Силы обороны Украины, участвующие в деоккупации Запорожской области, прорвались к селу Работино Пологовского района, сообщает dialog.ua.

Об этом также свидетельствует фотоснимок, появившийся в Интернете: на нем украинский боец с опознавательной маркировкой синего цвета изображен возле дорожного указателя с надписью «Роботине».

Фотографию опубликовал в своем ТГ-канале украинский политик и волонтер Юрий Мысягин.

Стоит отметить, что Работино было захвачено российскими войсками еще в начале марта 2022 года.

В рамках контрнаступления ВСУ бои за этот населенный пункт продолжаются с июня текущего года.

Пару дней назад украинские военные сообщили, что продолжают наступательные действия в районе Работино Запорожской области.

Напомним, в районе Работино ВСУ перешли к старой тактике ведения боевых действий, которая дала первые плоды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».