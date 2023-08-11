ВСУ показали, как укрепляют границу с Беларусью 11.08.2023, 12:25

1,652

Создаются дополнительные наблюдательные посты.

Украина продолжает укреплять границу с Беларусью. В Ровенской области идет минирование приграничной территории, создаются дополнительные наблюдательные посты. Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

— Десятки тысяч мин были установлено, из них не менее 20% — это противопехотные мины в управляемом варианте.

По словам командующего, количество наблюдательных постов на границе увеличено более чем на 60, создаются новые опорные позиции.

Ровенская область Украины граничит с Брестской и Гомельской областями Беларуси.

Напомним, ранее Наев проверял готовность военнослужащих противостоять вторжению с территории Беларуси, в том числе наемников ЧВК «Вагнера» в Черниговской области.

На опубликованном тогда видео был виден взорванный на погранпереходе «Комарин — Славутич» мост.

Сейчас на украинско-белорусской границе из 12 погранпереходов работает только один «Доманово — Мокраны». Он действует как гуманитарный коридор для украинцев, которые выезжают с оккупированных территорий и едут через Беларусь в Украину, рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».