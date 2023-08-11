ВСУ разбили колонну бронетехники РФ под Работино 11.08.2023, 12:45

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Украинские бойцы направили послание главе РФ Путину на фоне трофеев.

Появляется все больше сведений о том, что Силы обороны Украины прорвались в село Работино.

11 августа ВСУ показали видео, снятое на этом одном из самых «горячих» участков фронта, сообщает dialog.ua.

Видео снимал украинский военнослужащий. В кадр попало много уничтоженной боевой техники ВС РФ с надписями Z, в том числе БМП-3.

Боец за кадром отправил короткое послание диктатору РФ Владимиру Путину.

«Разбили сегодня орков. Путин, ты знай. И весь твой «русский мир» погибнет вместе с тобой», - заявил военный.

ВСУ, очевидно, уже близки к деоккупации Работино, которое играет очень важную роль в российской обороне. Бои за его освобождение идут с июня 2023 года.

ВСУ на данном участке преодолели первую очень сложную и сильно заминированную линию обороны ВС РФ. После прорыва второй, считают эксперты, они выйдут на оперативные просторы и смогут перерезать оккупанту сухопутный коридор в Крым, что является главной целью нынешней операции.

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