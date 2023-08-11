Под Работино ВСУ разгромили роту войск РФ и ликвидировали капитана ФСБ 4 11.08.2023, 13:20

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Оккупант был «кавалером» двух орденов.

У села Работино, где идет украинское контрнаступление, уничтожена рота ВС РФ вместе с командиром.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о российской агрессии.

Он обнаружил в одном из Z-пабликов некролог о командире. По данным россиян, на Запорожском направлении ВСУ ликвидировали командира 5-й мотострелковой роты из состава 1430-го мотострелкового полка Романа Дебелова.

Он оказался капитаном ФСБ и обладателем двух «орденов мужества».

«Роман со своим подразделением удерживал позиции с целью недопущения прорыва противника… Решили не отступать... Роман был смертельно ранен, подразделение понесло большие потери», - сообщил Z-паблик.

Отметим, что район Работино - это один из участков Запорожского фронта, где ВСУ прорвали первую линию российской обороны. Там идет бой на основной - второй. Уже появились первые сведения, что украинская армия заходит в данный населенный пункт.

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