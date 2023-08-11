Украинские военные уничтожили узел связи россиян и поразили много техники 11.08.2023, 16:56

Удалось поразить артсредства, вооружение и две станции РЭБ.

Украинская авиация за прошедшие сутки, 10 августа, нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Они попали по двум зенитно-ракетным комплексам противника. Также бойцы ВСУ уничтожили 7 ударных БпЛА противника типа «Шахед-136», пишет УНИАН.

Как сообщается в сводке Генштаба, защитники из ракетных войск и артиллерии поразили 4 артсредства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.

«За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - добавили в ведомстве.

По всей территории Украины сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов.

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