Бои за Урожайное: ВСУ наносят эффектные удары по врагу 11.08.2023, 19:24

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Украинские бойцы применяют «умные бомбы» JDAM.

Военные Украины показали кадры разгрома позиции российских вооруженных сил в поселке Урожайном, что на Запорожском направлении. За данный населенный пункт идут ожесточенные бои. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365», пишет dialog.ua.

Видео снимал украинский дрон-разведчик. Предварительно, на нем зафиксировано применение ВСУ американской авиабомбы JDAM.

Точность впечатляющая: две бомбы поразили два рядом стоящих дома, в которых прятались оккупационные войска РФ. Мощность взрывов была колоссальная - в небо поднялись огромные клубы дыма и пыли.

Технология JDAM превращает простые авиабомбы в «умные» боеприпасы дальнего радиуса действия с GPS-наведением, в том числе по движущимся целям. Они способны поражать врага на расстоянии до 72 км.

Отметим, что за Урожайное последние недели идут ожесточенные бои. ВСУ близки к освобождению данного села, которое находится на Запорожском направлении. Этот участок фронта считается одним из ключевых в контрнаступлении Сил обороны Украины, там уже прорвана первая линия российской обороны.

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