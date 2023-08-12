Комбат РФ пытал своих солдат, сбежавших из-под Работино 5 12.08.2023, 10:01

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Русскому офицеру помогал замполит части.

Российский ресурс Astra опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, запечатлены пытки солдат 2-й роты 3-го батальона ВС РФ собственным командиром Сергеем Белашко.

Роту ВС РФ, по данным издания, 5-6 августа отправили под Работино, где ведут контрнаступление ВСУ.

Россияне оказались под плотным артиллерийским огнем, при этом не имея ни огневой поддержки, ни даже воды. Понеся значительные потери, они решили отступать.

«После того, как под минометным огнем стало невозможно находиться, ротный отдал приказ выдвигаться на точку эвакуации», - рассказал источник.

Уже после бегства командование обвинило солдат в дезертирстве и применило пытки.

Комбат Белашко, как сообщается, вместе с замполитом 81-й бригады ВС РФ, помимо угроз расправой, применял силу.

Они, в частности, пристегнули одного из своих солдат к дереву наручниками на сутки.

«Он пихал ему в руки свой пистолет и спрашивал у охраны, готовы ли они подтвердить, что этот боец на него напал. При этом присутствовали комбат, начальник штаба Виталий Тервидис, никто не предпринял никаких действий», - рассказал изданию военный РФ.

В опубликованной аудиозаписи запечатлен момент жестокого избиения российского военного. Судя по ней, в какой-то момент оккупант от полученных травм теряет сознание, его приводят в чувство водой, чтобы продолжить издевательства.

«Мои товарищи из-за тебя погибли, из-за тебя, скота!» - кричал солдату его палач.

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