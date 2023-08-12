Британская разведка: В обороне РФ на левом берегу Днепра появилась огромная «дыра» 12.08.2023, 10:21

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Оккупанты сами создали брешь глупым маневром.

Российские оккупанты, вероятно, реализовали спорную передислокацию части своих подразделений и «обнажили» собственную оборону у восточного берега Днепра.

Речь идет о передвижении подразделений Воздушно-десантных войск из Херсонской области под Орехово (Запорожская область). На этом направлении с 4 июня 2023 года пытается противостоять ВСУ 58-я общевойсковая армия РФ, отмечает британская разведка.

«Еще 11 июля 2023 года тогдашний командир 58 CAA (генерал-майор Иван Попов - ред.) был уволен, вероятно, частично из-за того, что он настоял на том, чтобы часть его подразделений была освобождена. Отчеты свидетельствуют о том, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой», - напомнили в Минобороны Британии.

Возможно теперь этим силам разрешат ротацию с фронта ради отдыха, говорят в ведомстве. Однако, такой шаг может сыграть против армии РФ и ослабить ее оборону у восточного берега Днепра.

«Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра слабее, поскольку там наблюдаются более интенсивные атаки украинских десантных сил», - резюмируют британские разведчики.

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