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В Украине ликвидирован казачий атаман РФ «Батя»

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  • 12.08.2023, 11:02
  • 5,208
В Украине ликвидирован казачий атаман РФ «Батя»

Ряженый оккупант участвовал в захвате Крыма.

Силы обороны Украины ликвидировали на фронте высокопоставленного российского оккупанта Александра Ювицу под позывным «Батя».

Он занимал пост атамана Небугского хуторского казачьего общества.

О его ликвидации сообщил украинский блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о российской агрессии.

Эксперт нашел некролог о почившем в местном СМИ. Данных об обстоятельствах ликвидации оккупанта немного.

Известно, что случилось это 6 августа якобы при эвакуации раненых российских военных с поля боя.

Ювица с 2013 года занимал пост атамана так называемого Небугского хуторского казачьего общества.

Он активно участвовал в оккупации Крыма, за что получил две медали от диктатора РФ Владимира Путина.

Сначала российский атаман орудовал в составе добровольческой группировки «Барс-16», а после перешел в «Барс-11» на должность замкомандира. На момент ликвидации ему было 45 лет.

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