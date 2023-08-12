В Украине ликвидирован казачий атаман РФ «Батя»10
- 12.08.2023, 11:02
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Ряженый оккупант участвовал в захвате Крыма.
Силы обороны Украины ликвидировали на фронте высокопоставленного российского оккупанта Александра Ювицу под позывным «Батя».
Он занимал пост атамана Небугского хуторского казачьего общества.
О его ликвидации сообщил украинский блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о российской агрессии.
Эксперт нашел некролог о почившем в местном СМИ. Данных об обстоятельствах ликвидации оккупанта немного.
Атаман Небугского хуторского казачьего общества, "возвращатель" Крыма и любитель пейнтбола Ювица Александр Анатольевич под кличкой "Папа" убыл в зону замещать командира ОПГ "Барс-11" и до 46 лет не дожил https://t.co/cE1dCnqoCH https://t.co/vjZBME0OHf #роа #груз200 #потерьнет pic.twitter.com/V3sQTuix33— Necro Mancer (@666_mancer) August 11, 2023
Известно, что случилось это 6 августа якобы при эвакуации раненых российских военных с поля боя.
Ювица с 2013 года занимал пост атамана так называемого Небугского хуторского казачьего общества.
Он активно участвовал в оккупации Крыма, за что получил две медали от диктатора РФ Владимира Путина.
Сначала российский атаман орудовал в составе добровольческой группировки «Барс-16», а после перешел в «Барс-11» на должность замкомандира. На момент ликвидации ему было 45 лет.