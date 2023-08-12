«Судный день»: спецназ СБУ разгромил редкую бронетехнику россиян 12.08.2023, 11:34

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Уничтожен также танк, который пытался помочь экипажу.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины разгромили расхваленную российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор-2».

Как сообщает пресс-служба СБУ, редкий российский экземпляр был уничтожен несколькими попаданиями дронами-камикадзе.

«Устроили «Судный день» российскому аналоговнету БМПТ «Терминатор-2». Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе», - говорится в сообщении.

Подбитого «Терминатора» пытались извлечь с помощью танка Т-80, «но... его также поразили спецы СБУ».

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