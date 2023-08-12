«Судный день»: спецназ СБУ разгромил редкую бронетехнику россиян
- 12.08.2023, 11:34
- 2,516
Уничтожен также танк, который пытался помочь экипажу.
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины разгромили расхваленную российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор-2».
Как сообщает пресс-служба СБУ, редкий российский экземпляр был уничтожен несколькими попаданиями дронами-камикадзе.
«Устроили «Судный день» российскому аналоговнету БМПТ «Терминатор-2». Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе», - говорится в сообщении.
Подбитого «Терминатора» пытались извлечь с помощью танка Т-80, «но... его также поразили спецы СБУ».