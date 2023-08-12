«Кадыровцы» и осетины перестреляли друг друга в Запорожской области
- 12.08.2023, 15:01
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Стрельба длилась полчаса, много убитых и раненых.
Во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области российские оккупанты устроили перестрелку между собой. Конфликт с применением огнестрельного оружия вспыхнул между кадыровцами и боевиками из Северной Осетии.
Стрельба была слышна около получаса, также местные жители рассказывали о раненых и погибших с обеих сторон. Об этом пишет местное издание «Запорожье. Информ».
Издание пишет, что российские оккупанты из Северной Осетии и Чечни устроили между собой перестрелку во временно оккупированной Михайловке Запорожской области.
«Вчера ночью в Михайловке слышали стрельбу около 30 минут. Потом стало известно, что у кадыровцев и осетин были разборки в центре. Некоторые люди слышали стоны раненых, а утром там кровь с асфальта смывали. Говорят, что немало 200-х увезли с места перестрелки», – отмечено в сообщении.