ВСУ устанавливают смертельные ловушки для пехоты и техники на границе с Беларусью
- 12.08.2023, 15:48
Украинские военные усиливают вторую линию обороны.
Вооруженные силы Украины ставят смертельные ловушки для пехоты и техники на границе с Беларусью.
ВСУ заняты неподалеку от территории Беларуси в примыкающей к ней Ровенской области Украины усилением второй линии обороны. Вместе с тем видимой угрозы от режима Лукашенко украинские военные не видят. Тем не менее, работы идут полным ходом.
«На границе с Беларусью обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушкам для пехоты и техники», - сообщают украинские военные.
Также они уточняют: плотность минных полей увеличивают, дабы подготовиться к любым вариантам развитию событий.