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ВСУ устанавливают смертельные ловушки для пехоты и техники на границе с Беларусью

  • 12.08.2023, 15:48
ВСУ устанавливают смертельные ловушки для пехоты и техники на границе с Беларусью

Украинские военные усиливают вторую линию обороны.

Вооруженные силы Украины ставят смертельные ловушки для пехоты и техники на границе с Беларусью.

ВСУ заняты неподалеку от территории Беларуси в примыкающей к ней Ровенской области Украины усилением второй линии обороны. Вместе с тем видимой угрозы от режима Лукашенко украинские военные не видят. Тем не менее, работы идут полным ходом.

«На границе с Беларусью обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушкам для пехоты и техники», - сообщают украинские военные.

Также они уточняют: плотность минных полей увеличивают, дабы подготовиться к любым вариантам развитию событий.

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