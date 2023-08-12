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Названы лучшие кроссоверы для экономии топлива

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  • 12.08.2023, 18:31
  • 2,532
Названы лучшие кроссоверы для экономии топлива

Топ-5 авто 2023 года.

В популярнейшем сегменте доступных кроссоверов есть несколько моделей, которые позволят владельцу сэкономить на топливе. Эксперты назвали пять лучших гибридных кроссоверов 2023 года.

Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. Такая технология все чаще опускается в доступные сегменты. В Consumer Reports назвали лучшие компактные кроссоверы, которые предлагают преимущества гибридных силовых установок.

Лучшие кроссоверы 2023 года:

1 Honda CR-V Hybrid;

2 Hyundai Tucson Hybrid;

3 Kia Sportage Hybrid;

4 Toyota RAV4 Hybrid;

5 Ford Escape Hybrid.

Автомобили собрали в рейтинг не только с точки зрения экономии и топливной эффективности. Все эти модели к тому же являются довольно надежными, это нравится покупателям еще больше.

Однако главное – это все же экономия топлива. Все кроссоверы из списка лучших в комбинированном режиме потребляют 5-6 л/100 км. Отличный показатель, особенно в сочетании с практичным салоном и современным оснащением. Все это предложит каждый автомобиль из списка, сформированного специалистами.

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