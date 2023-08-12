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ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов в оккупированной Херсонской области

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  • 12.08.2023, 20:45
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ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов в оккупированной Херсонской области

Яркий взрыв попал на видео.

В оккупированном Раденске на Левобережье Херсонской области «внезапно» сдетонировал склад с боекомплектом оккупантов. Красивое видео взрыва распространяется в телеграм-каналах.

«Раденск, примерно часик назад. Минус свежий склад БК», - сообщает один из телеграм-каналов.

Видео опубликовано спецотрядом операторов БПЛА «Коршуны» под командованием генерал-майора Дмитрия Марченко. На видео видно, что бомба упала в воду возле берега, но очевидно, взрывная волна достигла склада БК рядом.

«Хотели уничтожить просто вражеский пулемет, в итоге что-то пошло не по плану, и сдетонировал небольшого уровня склад БК оккупантов. И такое бывает», - пишут тг-каналы.

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