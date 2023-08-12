Трое суток подготовки: украинские снайперы вывели из строя российскую БМП-2 1 12.08.2023, 21:49

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Видео ювелирной работы сняли на позициях вблизи Бахмута.

Защитники Украины из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ликвидировали возле Бахмута вражескую БМП-2. Видео ювелирной работы украинских снайперов публикует пресс-служба бригады на своем Tg-канале, подчеркнув, что цель была поражена с расстояния 370 метров.

«Две винтовки, патроны в калибре 50 BMG APHEI и трое суток подготовки. С расстояния 370 метров со стопроцентным пробитием и возгоранием машина с россиянами была точно поражена», - говорится в подписи под видео.

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