Появилось видео последствий перестрелки «кадыровцев» и войск РФ возле Мариуполя
- 13.08.2023, 8:22
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По одной из версий, «кадыровец» и первым открыл огонь.
В поселке Урзуф возле Мариуполя Донецкой области произошла перестрелка между «кадыровцами» и военнослужащими-осетинами из армии РФ.
Подробности сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Под Мариуполем произошла перестрелка с участием кадыровцев и комендатурой Урзуфа. По нашей информации, по меньшей мере 4 оккупанта отправились на концерт к Кобзону. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения», - написали в пресс-службе Мариупольского городского совета .
В пятницу, 11 августа, российские захватчики устроили стрельбу, из-за которой есть жертвы и раненые среди мирного населения.
«По одной из версий, «кадыровец» напился и расстрелял гражданских и военных России. Знаем минимум за трех гражданских, получивших травмы после перестрелки», - рассказал Андрющенко.
По словам советника городского головы Мариуполя Андрющенко, из поселка никого не выпускают и не впускают.