СМИ: Российские войска под натиском ВСУ бежали из Урожайного 2 13.08.2023, 10:19

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Населенный пункт перешел под контроль украинской армии.

Село Урожайное (Времевский выступ, Южный фронт), предположительно, вернулось под контроль Сил обороны Украины.

Об этом уже в ночь на 13 августа начали массово писать российские «военкоры».

Украинская сторона пока не спешит подтверждать информацию, передает dialog.ua.

Уже вечером 12 августа на канале батальона ВС РФ «Восток», который держит российский фронт на данном участке, появился пост с таким заявлением: «Противник нас переиграл - Урожайное мы теряем».

Оккупанты сообщили о «сбое» в обороне, в результате чего группировке придется «оттянуться» в тыл.

Уже спустя пару часов российский военный ВС РФ Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» написал, что село освобождено украинской армией.

«Урожайное успешно про**али (потеряли - ред.), как и Старомайорское. Ну в целом это было ожидаемо, зато командующего 58-й армией генерала Попова сняли с должности и сослали в Сирию», - написал оккупант.

Он с яростью набросился на кремлевскую пропаганду, которая лгала о реальной ситуации на данном участке фронта.

Также Гузенко подтвердил, что при неудавшихся попытках удержать и Старомайорское, и Урожайное российская армия понесла тяжелейшие потери.

Подтвердил информацию и Z-пропагандист Романов.

«Урожайное, Волновахский район… Населенный пункт перешел под контроль ВСУ… Удерживался «вопреки» 11 суток», - написал он.

Отметим, что, по мнению экспертов, Урожайное имеет стратегическое значение в российской обороне на Южном фронте.

Данный участок - один из самых перспективных в контрнаступлении ВСУ, через который может случиться основной прорыв.

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