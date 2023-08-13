В Крыму оккупант расстрелял контрактника из Москвы
- 13.08.2023, 10:49
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Москвич странным образом оказался на охраняемой территории.
На севере временно оккупированного Крыма российский военнослужащий застрелил своего сослуживца. «Задвухсотился» 42-летний сержант армии страны-агрессора Алексей Л.
Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Об этом сообщил российский Telegram-канал «База».
По его версии, Алексей Л., который был контрактником из Москвы, зашел на охраняемую территорию, не назвал пароль и не реагировал на предупредительные выстрелы.
На карауле на одной из позиций недалеко от села Почетное тогда стоял 45-летний рядовой из Красногорска (Московская область) Руслан М.
Сержант зашел на позиции российских оккупантов. Рядовой увидел «неизвестного мужчину», спросил пароль, тот не ответил. После этого Руслан М. сделал два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда караульный выстрелил на поражение.
В росСМИ пишут, что уже позже выяснилось: погибший был сослуживцем Руслана М. из той же военной части.
Telegram-канал не имеет информации, что именно Алексей Л. делал на охраняемой территории. Материалы переданы в военно-следственный отдел страны-агрессора.