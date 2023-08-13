Бутусов: Украинские морпехи выбили из Урожайного 40-ю бригаду морской пехоты РФ

Бутусов: Украинские морпехи выбили из Урожайного 40-ю бригаду морской пехоты РФ1
- 13.08.2023, 12:02
- 4,288
Озвучены детали освобождения стратегического населенного пункта на пути к Азовскому морю.
Россияне признали сдачу села Урожайное Донецкой области - одного из узлов сопротивления второй линии обороны российской армии на юге Донбасса.
Подробности разгрома российских войск и освобождения населенного пункта сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов:
— 35-я бригада морской пехоты ВСУ выбила из Урожайного 40-ю бригаду морской пехоты ВС РФ, и освободили очередное село по пути к Азовскому морю.
Российские морпехи в очередной раз оказались в контактных боях послабее украинских морпехов.
Также за оборону Урожайного отвечал ОБТФ «Каскад», в котором служит известный предатель Ходаковский, который долгое время распространял дезинформацию о якобы успешных для россиян боях за село.
Как обычно, российская пропаганда пытается прикрыть слабость своих элитных войск обвинениями в адрес менее распиаренных частей - теперь в сдаче Урожайного обвинили 37-ю мотострелковую бригаду, которая была резервом 40-й бригады и «Каскада».
Все эти российские соединения понесли большие потери и были разбиты.