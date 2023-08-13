Бутусов: Украинские морпехи выбили из Урожайного 40-ю бригаду морской пехоты РФ 1 13.08.2023, 12:02

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Озвучены детали освобождения стратегического населенного пункта на пути к Азовскому морю.

Россияне признали сдачу села Урожайное Донецкой области - одного из узлов сопротивления второй линии обороны российской армии на юге Донбасса.

Подробности разгрома российских войск и освобождения населенного пункта сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов:

— 35-я бригада морской пехоты ВСУ выбила из Урожайного 40-ю бригаду морской пехоты ВС РФ, и освободили очередное село по пути к Азовскому морю.

Российские морпехи в очередной раз оказались в контактных боях послабее украинских морпехов.

Также за оборону Урожайного отвечал ОБТФ «Каскад», в котором служит известный предатель Ходаковский, который долгое время распространял дезинформацию о якобы успешных для россиян боях за село.

Как обычно, российская пропаганда пытается прикрыть слабость своих элитных войск обвинениями в адрес менее распиаренных частей - теперь в сдаче Урожайного обвинили 37-ю мотострелковую бригаду, которая была резервом 40-й бригады и «Каскада».

Все эти российские соединения понесли большие потери и были разбиты.

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