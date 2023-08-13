«Ростех» опозорился с «аналогом HIMARS» 13.08.2023, 14:58

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Это оказались советские гаубицы 1970-х годов.

После того как президент РФ Владимир Путин год назад выразил недовольство результатами работы флагмана оборонки «Ростеха», госкорпорация под управлением его друга Сергея Чемезова принялась за работу, сообщает The Moscow Times.

Помимо массовой закупки китайских дронов «Добрыня» с AliЕxpress «Ростех» взялся за год создать аналоги американских HIMARS и французских CAESAR — для этого компания решила установить разработанные в СССР советские пушки на колесные шасси. На форуме «Армия Россия 2023» «Ростех» 10 августа анонсировал появление в войсках новых колесных гаубиц — «Мальвы» и «Флокса».

«Мальва» уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы», — сообщил РИА Новости заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Что касается «Флокса», то он, по словам Артякова, находится на финальной стадии испытаний. «Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — сказал топ-менеджер.

Обе машины, по сути, являются копиями самоходных гаубиц, разработанных 50 лет назад, но их перевели на колесные базы БАЗ-6610 (колеса 8×8) и «Урал 4320» (6×6).

Для «Мальвы» с дальностью выстрела 24–28 км взяли 152-мм гаубицу 2А64 с советской гусеничной САУ «Мста», а «Флокс» с дальностью выстрела до 10 км позаимствовал пушку у советских конструкторов десантной машины «Нона».

По дальности «Мальва» минимум на треть проигрывает не только западным образцам, но и даже сербским. Аналогичная американская M109 «Паладин» стреляет на 30–45 км, шведская Archer — на 30–40 км, французская 155-мм САУ CAESAR забрасывает снаряд на 40 км, словацкая САУ Zuzana 2 — на 41 км, немецкие самоходки PzH 2000 — на 36–47 км. Даже сербская САУ «Нора Б-52» имеет дальность под 40 км. Дальность удара HIMARS в разных вариациях от 45 до 300 км.

И хотя российские эксперты не перестают рассыпаться в комплиментах. Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов говорил «Газете.ру», что «Нона» с дальностью стрельбы почти 9 км до сих пор не имеет аналогов в мире.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что артиллерийский комплекс «Мальва» является образцом передового вооружения, но только дальность стрельбы нужно повысить на 10 км.

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